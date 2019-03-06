قسم الهندسة الزراعية في كلية عصام فارس للتكنولوجيا يتلقى منحة لمختبر متنقل

تسلّم قسم الهندسة الزراعية في كلية عصام فارس للتكنولوجيا في جامعة البلمند سيارة رباعية الدفع، كمرحلة أولى من أجل إنشاء وتنفيذ مختبر متنقل مخصص لأنشطة الأبحاث الزراعية، في إطار التعاون بين جامعة البلمند وجامعة باريس 11.
و تمّ تقديم المنحة من قبل منطقة إيل دو فرانس ومن تنفيذ جامعة باريس 11، وتشمل أيضا معدات للزراعة الدقيقة منها طائرة بدون طيار وروبوت ومعدات لفحص التربة والمياه ومعدات للصحةالحيوانية والبيطرية وغيرها.
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