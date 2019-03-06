توزيع 156 حصة غذائية للعائلات اللبنانية في النبطية

وزع البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا لحاملي بطاقة " حياة "، في مركز الخدمات الانمائية في النبطية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية 165 حصة غذائية للعائلات اللبنانية المستفيدة منه وهي مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة باشراف منسق مشروع الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية فادي الساحلي وبحضور وفد اعلامي اماراتي ومديرة المركز في النبطية امال جابر سليمان.

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