الرئيس عون: نثمن وجود 4 وزيرات في الحكومة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم المشاركين في "ملتقى المبدعات العربيات الاول للعام 2019" المرأة اللبنانية والعربية الى الانخراط اكثر في العمل السياسي بعدما اثبتت حضورها في الميادين الاجتماعية والانسانية والوظيفية، والابداعية اضافة الى نجاحها في المهن الحرة.

ولفت الى ان المرأة اللبنانية حققت تقدما في مجالات عدة لاسيما وان الدستور اللبناني لا يميز بين المرأة والرجل، وما يجب السعي اليه هو تحقيق التوازن بين الجنسين.

وثمّن الرئيس عون وجود 4 وزيرات في الحكومة الجديدة يتولين حقائب وزارية مهمة، "ونتطلع الى تحقيق المناصفة في كل المجالات".