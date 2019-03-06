برلماني إيراني: سيادة السعودية مهزوزة ونظام آل سعود يموّل زمرة "خلق" الإرهابية

شدّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمد ابراهيم رضائي، على أنّ "نظام "آل سعود" يموّل الجماعات الإرهابية بما فيها زمرة "خلق" الإرهابية، الّتي كانت دومًا أداة لتمرير السياسات الاستعمارية البريطانية والأميركية وبعض دول المنطقة وأوروبا ضدّ إيران".

ولفت إلى أنّ "الشعوب الحرة واليقظة في العالم تعلم منذ سنوات بأنّ السعودية تتحمّل نفقات أنشطة "خلق"، مؤكّدًا أنّه "يبدو أنّ الولايات المتحدة الأميركية تسعى من جديد إلى نهب مصادر السعودية ولا تولي أهمية لانكشاف حقيقة "آل سعود"، فسيادة السعودية مهزوزة لأنّ أميركا أخذت تضحي حتّى بحلفائها وتفضح ما يقترفه "آل سعود" خلف الكوليس".