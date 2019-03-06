الرئيس العراقي: نتطلع لعلاقة مهمة مع العمق العربي ونريد علاقة جيدة مع إيران وتركيا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح "أننا نتطلع لعلاقة مهمة مع العمق العربي وريد علاقة جيدة مع إيران وتركيا لكن شعارنا هو العراق أولا"، مشيراً إلى أ"أننا قضينا على "داعش" لكن لا تزال هناك فلول في بعض المناطق".
وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفت صالح إلى أن "الفرنسيين الدواعش الـ 13 استدرجوا بعملية أمنية وسيحاكمون بالعراق"، معلناً عن "أننا تسلمنا مقاتلين من داعش من جنسيات عدة".
وأوضح أن "إقليم كردستان سيشهد قريبا حكومة جديدة"، مشدداً على أن "قضية النازحين موضوع شائك ونواجه عوائق في حلّها".
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