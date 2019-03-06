إقرار الإجازة للحكومة بالصرف على القاعدة الأثني عشرية حتى ٣١ أيار

اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 ايار على ان تلتزم الحكومة عند تنفيذ الصرف على اساس القاعدة بتخفيض نسبة 1 بالمئة من العجر بالنسبة للناتج المحلي كما ورد في البيان الوزاري.
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