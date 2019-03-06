البنك المركزي التركي يُثبت أسعار الفائدة وينوي مواصلة سياسته المشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، اليوم الأربعاء كما كان متوقعا، وقال إنه سيشدد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر، مما هدأ مخاوف المستثمرين من أن ييسر البنك السياسة النقدية بعد أن هبط التضخم من أعلى مستوى في 15 عاما، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأبقى المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 %، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 17 خبير اقتصاد، قال المشاركون جميعا إنهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وقال البنك في بيان "قررت اللجنة الإبقاء على السياسة النقدية المشددة حتى تُبدي آفاق التضخم تحسنا كبيرا... إذا اقتضت الضرورة، سيكون هناك المزيد من التشديد في السياسة النقدية".

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وارتفعت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.3655 ليرة للدولار بعد القرار، من 5.3795 قبله. وبلغ سعر العملة التركية 5.38 ليرة للدولار بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

وانخفض معدل التضخم دون 20% في فبراير من أعلى مستوى في 15 عاما البالغ 25.24% الذي سجله في أكتوبر، وكانت المرة السابقة التي رفع فيها البنك سعر إعادة الشراء في سبتمبر لدعم العملة التركية المتداعية.

وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بفعل مخاوف مرتبطة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي في ظل الضغوط التي يمارسها عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكلفة الإقراض بهدف دعم النمو.

وقال خبراء الاقتصاد في الاستطلاع يوم الجمعة الماضي إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في تيسير السياسة النقدية في يونيو، وأن يخفض الفائدة بما إجماليه 500 نقطة أساس بحلول نهاية العام.