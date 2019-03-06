الآثار تعلن بدء تطوير معبد فيلة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، بدء أعمال مشروع تطوير منطقة معبد فيلة الأثرية بأسوان، في إطار خطة لتطوير المواقع الأثرية.

وأوضح المهندس وعد الله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، أن أعمال التطوير شملت إزالة الحشائش والعقول والمخلفات، وإصلاح ورفع كفاءة مرسى المعبد المطل علي النيل، وتطوير المدخل، ووضع لافتات إرشادية حديثة وتوزيعها في مناطق متفرقة في جميع أرجاء الجزيرة بما يضمن وضوحها لجميع الزائرين ووضع خريطة كاملة للموقع.

وأضاف أبوالعلا، في بيان الأربعاء، أن الأعمال شملت أيضاً إصلاح وتطوير الحمامات الموجودة بالمنطقة، ووضع أكشاك حديثة للحراسة والأمن، ووضع نظام حديث للتأمين متصل بغرفة التحكم.

ومن جانبه قال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن الوزارة نفذت أعمال ترميم وتنظيف جدران وأعمدة المعبد من السناج، بالإضافة إلى تثبيت الألوان بهدف إظهار الرسومات التي يتفرد بها المعبد.