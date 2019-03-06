رئيس جامعة الأزهر: تذليل العقبات أمام الطلاب لتحصيل العلم مهمتنا الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن مصلحة الطلاب وتيسير مهمة تحصيلهم للعلوم النافعة، في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب والطالبات حتى يصبحوا نموذجًا مميزًا قادرًا على خدمة دينه ووطنه ومجتمعه.

جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوي، اليوم الأربعاء، لكلية الدراسات العليا بالحرم الجامعي بمدينة نصر؛ للوقوف على انتظام واستقرار العملية التعليمية، والاستماع إلى طلاب وطالبات هذه المرحلة.

كما تفقد قاعات الدراسة ومدرجات ومكتبة الكلية، واطمأن على تزويدها بالإمكانات والأدوات المساعدة اللازمة لانتظام وحسن سير الدراسة، وأطلع على أمهات الكتب التي توفرها إدارة الكلية في إطار تسهيل مهمة البحث العلمي لطلاب الكلية في قطاعات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله سرحان عميد الكلية، بذل كافة الجهود من أجل تذليل العقبات أمام الطلاب، مشيرًا إلى الحرص الكبير على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدتهم على البحث والدراسة، حتى يحققوا أكبر قدر من الاستفادة ما ينعكس بدوره على نهضة وتطوير البحث العلمي.​