ضبط مزارع استولى على أموال من شابين بدعوى تسفيرهما للخارج في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالاشتراك مع مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط مزارع لاتهامه بالنصب على شابين والاستيلاء منهما على أموال بدعوى قدرته على تسفيرهما للعمل بالخارج.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، تلقت بلاغا من شابين بتضررهما من "ج.ع.م" – 53 سنة - مزارع، مقيم بدائرة مركز قطور بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالية بزعم قدرته على تسفيرهما إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مباحث مركز قطور ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها للشاكيين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.