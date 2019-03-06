مخاوف تتجدد وقرار عاجل.. مبنى كلية العلوم جامعة الإسكندرية آيل للسقوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

مع استئناف الدراسة بجامعة الإسكندرية، تجددت المخاوف مرة أخرى من خطورة الحالة الإنشائية لمبنى كلية العلوم بطريق الحرية "أبوقير"، وسط تحذيرات من انهياره على الطلاب، وتحديدا الدارسين بقسم الكيمياء بين لحظة وأخرى.

جامعة فاروق الأول

كواحدة من أولى الكليات التي كانت تضمها جامعة الإسكندرية "فاروق الأول سابقًا"، أنشئت كلية العلوم بموجب القانون رقم 32 في أغسطس عام 1942.

وتوالى افتتاح أقسام جديدة بـ"علوم الإسكندرية" حتى وصلت لـ 9 أقسام هي" الرياضيات وعلوم الحاسب، الفيزياء، الكيمياء، النبات والميكروبيولوجى، علم الحيوان، الجيولوجيا، علوم البحار، الكيمياء الحيوية، علوم البيئة".

وتتوزع أقسام الكلية العريقة على 5 مباني بمناطق"الشاطبي، طريق الحرية، محرم بك، الأنفوشي"، يعمل بها ما يقرب من 570 عضو هيئة تدريس ومدرس مساعد ومعيد.

تحذيرات "السوشيال ميديا"

ومؤخرا تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الحالة الإنشائية المتردية لمبنى كلية العلوم بطريق الحرية "شارع أبو قير سابقا"، والذي يضم قاعات للمحاضرات والمعامل التابعة لقسم الكيمياء، ويدرس بالمبنى جميع طلاب قسم الكيمياء.

"أنا ابني يدرس في مبنى كيمياء بكلية العلوم.. معظم المحاضرات.. من سيقدم استقالته من المسئولين لو المبني لا قدر الله انهار علي الشباب امنعوا كارثة من فضلكم قبل حدوثها".. هكذا قالت سوزان محمد ياسين، ولية أمر أحد الطلاب.

فيما نشر طالب بكلية العلوم يدعى "إبراهيم أيمن" صورا تظهر خطورة المبنى، قائلا: "بكرة نبقى أنا وأصحابي والدكاترة اللي زي الورد ضحية للإهمال.. رجاء حد يوصل الصور دي لحد مسؤول.. كلية العلوم مبني طريق الحرية".

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بينما علق عمرو عبدالحميد على صور المبنى، لافتا إلى أنه بدأ العمل في انشائه عام 1983 ولم يسلم لجامعة الإسكندرية بصورة رسمية حتى الآن لوجود عيوب هندسية خطيرة به من قبل الشركة المنفذة – بحسب قوله.

خطة تطوير لم تشمله

أعمال تطوير غير مسبوقة شهدتها مباني ومنشآت جامعة الإسكندرية خلال الشهور الماضية بتكلفة قدرت بنحو 40 مليون جنيه من ميزانية الدولة والمتبرعين، ضمن استعدادات مبادرة "أفضل جامعة" والتي فازت بها جامعة كفر الشيخ.

ورغم خطورة مبنى كلية العلوم -سبق إزالة الطابقين العلويين منه كتخفيف للأحمال– إلا أنه لم تشمله خطة التطوير التي امتدت لكافة كليات مجمع العلوم الإنسانية "المجمع النظري"، بالإضافة إلى المدن الجامعية "بنين وبنات".

إخلاء وهدم

وفي أول تعليق رسمي، قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وإعادة بناء مبنى كلية العلوم بطريق الحرية، معلنا عن نقل الدراسة بقسم الكيمياء إلى مقر الكلية في الشاطبي ومحرم بك بدءا من الأسبوع المقبل.

وأوضح الكردي، في بيان له، أنه جرى مخاطبة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، من خلال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على التمويل اللازم لهد المبنى، لافتا إلى أن وزارة التخطيط وافقت على تقديم التمويل اللازم اعتبارا من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وأشار إلى أن الجامعة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في هدم وإعادة بناء المبنى فور الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي للطوابق المغلقة وغير المستخدمة من المبنى، مشددا على أن الطوابق المستخدمة حالياً في العملية التعليمية لا تمثل خطورة على حياة الأفراد.