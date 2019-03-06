رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث التعاون مع "سكوبا" اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إجراء بحث سبل وآفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك وتبادل الطلبة والباحثين، بين جامعتي كفر الشيخ وتسكوبا اليابانية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري، والمستشار الثقافي المصري في طوكيو الدكتور هاني الشيمي، بوفد من جامعة تسكوبا باليابان.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات العلمية والبحثية في اليابان، في إطار عمق الروابط بين مصر واليابان، كما تهدف إلى زيادة التفاعل وتوطيد العلاقات العلمية مع المؤسسات والجامعات اليابانية وتوظيف تلك العلاقات في خدمة البحث العلمي والأكاديمي وإجراء مشروعات بحثية مشتركة.

وأوضح القمري أن جامعة تسوكوبا تحتوى على 28 كلية وبها أكبر حرم جامعي في اليابان، وتعتبر ضمن أفضل عشرة جامعات يابانية.