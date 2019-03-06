تجديد حبس موظفة مساحة و3 آخرين في واقعة فساد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قرر القاضي الجزئي بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس موظفة بمديرية "المساحة"، ومسؤول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني ووالديه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح النفع العام.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على "إيمان.ن.ا" مسؤولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية؛ وذلك لاشتراكها مع "صلاح. ن. م" مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني والاستيلاء على 30 مليون جنيه، من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق مستغلين في ذلك أعمال وظيفتهما، باصطناع إذون دفع إلكتروني بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وإثبات استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.

وأثبتت التحريات المبدئية التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أن المبالغ المختلسة تجاوزت الـ 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.

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وتبين من خلال الفحص للجنة تحت إشراف فريق من هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة أشهر فقط، تزيد على 10 ملايين جنيه، ولا زالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

كما عثر أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على مبلغ قيمته 4,5 مليون جنيه، كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأفادت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها.

وجار تتبع باقي الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقت الشرطة القبض على زوج المتهمة الأولى، والدي المتهم الثاني في الواقعة وتحرر عنها المحضر رقم 1031 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019.