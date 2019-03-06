انت الان تتابع بكفالة 8 ملايين يورو.. إطلاق سراح رئيس شركة «نيسان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قضت إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو، بإطلاق سراح رئيس شركة «نيسان» السابق كارلوس غصن، بعد أكثر من 3 أشهر من توقيفه، إذ استندت المحكمة في قرارها إلى أن احتمالات فرار قطب السيارات الفرنسي أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية، وسيفرج عن غصن اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بكفالة مالية قدرها مليار ين ياباني 8 ملايين يورو. ويقبع قطب السيارات السابق الفرنسي اللبناني البرازيلي في سجن بطوكيو منذ 19 نوفمبر، بثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، ورفضت المحكمة طلبين للإفراج عنه بكفالة، خشية سفره أو إتلافه أدلة الإدانة.

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن، بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وكشف ابن المدير العام السابق لشركة نيسان اليابانية المقال كارلوس غصن، أن الادعاء الياباني يريد من والده أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية،