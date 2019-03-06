الان تتابع التحالف العربي: 38 تصريحا لإيصال المساعدات للشعب اليمني خلال الـ72 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 15 دقيقة - 3:42 م, 6 مارس 2019 م التعليقات: 0 جويا وبحريا وبريا الخليج 365 - وكالات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه منح 38 تصريحا جويا وبحريا وبريا لإيصال المساعدات للشعب اليمني خلال الـ72 ساعة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: 38 تصريحا لإيصال المساعدات للشعب اليمني خلال الـ72 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.