بريطانيا.. المملكة المتحدة مستمرة في دعمها للعقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، اليوم الأربعاء، استمرار بريطانيا في دعمها للعقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وكل من يدعم أعماله القمعية ضد الشعب السوري.

ورحب الوزير البريطاني من خلال بيان بثته الخارجية البريطانية، بإضافة 7 وزراء جدد من الحكومة السورية على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي.