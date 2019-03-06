الان تتابع محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض طعنا لـ”حماس” بشأن إدراجها على لائحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 2:30 م, 6 مارس 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - وكالات رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم، طعنا قدمته حركة حماس ،على قرار إدراجها على لائحة الإرهاب.

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