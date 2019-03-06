الجيش الجزائري يتعهد بحماية الإنتخابات الرئاسية المقبلة

تعهد الجيش الجزائري بحماية الإنتخابات الرئاسية المقبلة، متهماً في الوقت نفسه أطرافاً لم يسمها بمحاولة زعزعة استقرار البلاد .

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري قائد صالح في كلمة له بالمدرسة العسكرية بمنطقة شرشال (وسط )، إن الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم التزام القوات المسلحة بتوفير الأمن والظروف الملائمة له ولاستقرار الوطن.

وأضاف" الجيش الوطني الشعبي يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا".

وتعد هذه المرة الثانية في أقل من 24 ساعة التي يتحدث فيها قائد أركان الجيش الجزائري عن حساسية الوضع في البلاد، في ظل تضارب الأنباء حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.