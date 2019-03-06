"الخليج": قرار أمريكي جديد يضع منطقة الشرق الأوسط أمام أبواب الجحيم

اعتبرت صحيفة إماراتية أن الولايات المتحدة الأمريكية عمقت من حالة القطيعة السياسية بينها وبين القيادة الفلسطينية.

وبينت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "ومعها الفلسطينيون والمسلمون جميعهم، بالقرار الذي أعلنته أمس، المتمثل بعزمها دمج قنصليتها في القدس مع السفارة الجديدة التي أعلنت عن افتتاحها قبل نهاية العام الماضي، وهي خطوة تعد دليلاً جديداً على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على فرض واقع «إسرائيل» الكبرى، بدلاً من إقرار حل الدولتين، الذي كانت واشنطن تتبناه في إطار خطة السلام في الشرق الأوسط، ويحظى بدعم دولي واسع".

وبينت الصحيفة أن "المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، يبرر اتخاذ القرار بكونه جاء من أجل كفاءة العمل، ولكي تكون هناك «استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية» في القدس، مشيراً إلى أن القرار لا يشير إلى تغيير في السياسة الأمريكية بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن هذه الخطوة كان يجب أن تُتخذ منذ وقت مبكر، غير أن القرار عكس رغبة أمريكية واضحة في التنصل من استحقاقات السلام. والذين اختبروا السياسة الأمريكية يدركون أن القرار يعد استكمالاً للانقلاب الذي حدث في الموقف الأمريكي من عملية السلام برمتها منذ وصول ترامب إلى السلطة، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان".

وأشارت إلى أن "قرار دمج القنصلية الأمريكية العامة التي تُعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في القدس المحتلة في إطار بعثة دبلوماسية واحدة، يدخل في إطار النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية، كما يدخل في إطار تنكرها للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، بدافع من العنصرية والعداء والإغفال المتعمد للتاريخ والحقائق السياسية، وفق ما أشارت إليه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي".

ولفتت إلى أنه "من الواضح أن الخطوة الأمريكية الجديدة المتمثلة بعملية الدمج بين القنصلية والسفارة تثير مخاوف الفلسطينيين، وكذلك العرب والمسلمين، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقلل من شأن التعامل مع مخاوفهم فيما يتعلق بمصير مدينة القدس، إذ إن القرار الذي اتخذه ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» في ديسمبر 2017، ونقل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» إليها في مايو العام الماضي، أجج قلقاً عربياً ودولياً واسع النطاق".

وأكدت أن "القرار الجديد يضع منطقة الشرق الأوسط أمام أبواب الجحيم، ويقضي على جهود سنوات طويلة من المحادثات والمفاوضات لإحلال سلام عادل ودائم للصراع، ويطلق العنان لموجة جديدة من العنف والاضطرابات، التي تعيشها المنطقة منذ عقود طويلة بسبب السياسة مزدوجة المعايير التي تتخذها الولايات المتحدة حيال الصراع، وانحيازها الكلي ل«إسرائيل» منذ اغتصاب الأراضي الفلسطينية عام 1948".

وتابعت "لا تدرك الولايات المتحدة أن الخطوات التي تتخذها في إطار دعمها دولة الاحتلال «الإسرائيلي»، إنما تفتح الباب لعودة التطرف إلى منطقة الشرق الأوسط وخارجها بشكل أكبر وتمد المتطرفين بالمزيد من الأوراق ليستمروا في إشعال الحرائق، التي من شأنها أن تطيل أمد الصراع وتقضي على أي فرص لتحقيق السلام".