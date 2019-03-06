"الوطن": العالم أجمع يقر بأحقية وأولوية القضية الفلسطينية

ذكرت صحيفة إماراتية، إن بعض الأصوات التي تحاول أن يكون لها دور في إنهاء الصراع الفلسطيني – "الإسرائيلي".

وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "أو تعبر عن توجهات دولها، باتت تطرح وإن على استحياء أفكارا غريبة وخطرة في آن واحد، من قبيل ضرورة أن يكون الحل للقضية الفلسطينية شاملا لجميع المواضيع وكل ما يتعلق بالصراع، وهذا الكلام يبدو جيدا حتى هذه اللحظة. وأشارت إلى أن الخطر الحقيقي أن يتم إتباعه بعبارة " وفق حقائق 2019″، وهذا يعني أن قرابة 70% من أراضي الضفة ستكون مع الاحتلال جراء الاستيطان، وأنه لا وجود للقدس في الدولة الفلسطينية، فضلا عن ترسيخ الفصل الواقع بين الضفة والقطاع، هذا هو واقع العام الحالي، وبالتالي هل هذا هو الحل العادل للقضية الفلسطينية المحقة لشعبها الصابر لعقود وهو ينزف ويتحمل؟ وما معنى أي قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن إذا، مادام الاحتلال الذي يجب أن يعاقب، يواصل تجاهل جميع تلك القرارات والاستخفاف بها ؟.

وأوضحت أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية يكون بقيام الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان كامل حقوق الشعب الفلسطيني ذات الصلة، وخاصة المتعلق منها بـ"حق العودة"، والذي يمكن جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات من العودة لوطنهم وعدم حرمانهم أبسط حقوقهم.

ولفتت إلى أن أصحاب الدعوات الكارثية من قبيل التعامل مع القضية وفق حقائق العام 2019، يقدمون على سابقة خطيرة جدا في تاريخ البشرية بالعصر الحديث، بحيث يبدون كمن يكافئ الاحتلال على حساب القانون الدولي وشريعة الأمم المتحدة، وهذا سيؤسس لواقع معيب وكارثي ومدمر في تاريخ الوضع الدولي وتنظيمه، وكان حريا بهم إما التزام الصمت لعجزهم، أو المطالبة بتحميل الطرف المتسبب بإطالة أمد الصراع المسؤولية وما يترتب عليها من ضرورة المساءلة، وهو الاحتلال الذي يستبيح الدم الفلسطيني وكل ما يتعلق بالحق الثابت، ويواصل بكل عنجهية مخططه الاستيطاني الرامي لتغيير معالم الأرض والإتيان على ما تبقى منها، ليجهض أية محاولة جدية للحل ويجعله مستحيلا وغير قابل للحياة.

وخلصت "الوطن " في ختام افتتاحيتها إلى أن العالم أجمع يقر بأحقية وأولوية القضية الفلسطينية غير القابلة للتنازلات أو تغيير المرجعيات، ولاشك أن المبادرة العربية التي تحظى بقبول دولي وإجماع عربي وإسلامي، كفيلة بوضع حد للصراع الأطول والذي آن أن ينتهي ويتم منح الحقوق لأصحابها وقيام الدولة الفلسطينية ليسود الاستقرار وفق أسس قوية وقابلا ليكون حالة دائمة في المنطقة والشرق الأوسط والعالم، كون قيام الدولة الفلسطينية وفق القواعد التي تقر كامل الحقوق يعتبر أمرا هاما وأساسيا لذلك