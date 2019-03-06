"الاتحاد" تتحدث عن حرص الإمارات الدائم على ألا تتأثر البيئة المحلية

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تضطلع بمسؤوليات كبرى في المجتمع الدولي لضمان حياة أفضل للبشرية وتبذل في سبيل ذلك جهودا هائلة.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "وتستثمر موارد ضخمة وتكرس خططا واستراتيجيات وفعاليات ممنهجة، لحشد الأطراف الدولية الفاعلة، حكومات أو منظمات ومؤسسات، لتجاوز التحديات التي تواجه العالم.. سواء كانت سياسية أو أمنية أو حضارية أو بيئية.

وأضافت لأن البيئة أولوية قصوى في سياساتنا الوطنية، باعتبار الحفاظ عليها جزءا أصيلا من هويتنا وشرطا أساسيا للتنمية المستدامة، تستضيف الإمارات الدورة السادسة من القمة العالمية للمحيطات التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، انطلاقا من جهودها الرائدة في حماية البيئة البحرية التي أطلقها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ عهد التأسيس الأول.

وأشارت إلى حرص الإمارات الدائم على ألا تتأثر البيئة المحلية بأي أعراض جانبية للنمو السريع في مختلف القطاعات. وبالفعل، نجحت الحكومة بحزمة من القوانين والإجراءات والضوابط المنظمة في أن تحافظ على التنوع البيولوجي الثري في بيئتنا البرية والبحرية، بالتوازي مع الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

وقالت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها إنه بموقعها الاستثنائي على الخليج العربي، يمثل التزام الإمارات الصارم بحماية البيئة البحرية، نموذجا ملهما لكل الدول المطلة على مسطحات مائية في العالم، لتمضي قدما بإجراءات عملية جماعية للحفاظ على هذه الثروات الطبيعية النادرة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تأثر المناخ، واختلال التوازن الطبيعي بسبب الصيد الجائر والممارسات الضارة الأخرى