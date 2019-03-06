الأسرة القطرية الحاكمة تطرح "أنيا هندمارش" للبيع

تتعرض استثمارات العائلة المالكة في قطر لخسائر ضخمة في مختلف المجالات، بسبب إدارتهم الفاشلة، وكان آخرها تعرض العلامة التجارية البريطانية الشهيرة "أنيا هندمارش" لخسائر فادحة، ما أجبر أسرة تميم العار على طرحها للبيع.

مجلة "هذا هو المال This is Money" ذكرت في تقرير لها أن أنيا هندمارش، العلامة التجارية الفاخرة لحقائب اليد التي يفضلها دوقة كامبريدج، تم طرحها للبيع من قبل أحد صناديق استثمارات العائلة المالكة في قطر "ماياهولا"، في أعقاب خسائر متزايدة، تعرض لها.

وذكر مصدر مقرب من الشركة أن القرار كان بموافقة مصممة الأزياء الشهيرة "أنيا هندمارش" وصندوق العائلة المالكة القطري، لكن ستبقى "هندرماش" التي أسست الشركة في عام 1987، في موقعها الوظيفي كأكبر مسؤول إبداعي.

وبعد أن كانت "آنيا هندمارش" من أشهر العلامات التجارية للحقائب، وتربح ملايين الجنيهات سنويا، إلا أنه بعد استحواذ العائلة القطرية عليها وتدخلهم في إدارتها، عرّضها لخسائر فادحة، إذ خسر الصندوق في عام 2017 وهو العام الأخير الذي تتوفر له حسابات متاحة للجمهور، 28.2 مليون جنيه إسترليني وسجلت انخفاضا في الإيرادات بنسبة 10%، حيث بلغت 37.2 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت المجلة البريطانية أن القطريين اشتروا حصة مسيطرة على العلامة التجارية بقيمة 27 مليون جنيه استرليني في عام 2012، بعدما زاد صندوق العائلة المالكة في قطر حصته من 39.9 في المائة في عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن "ماياهولا" إحدى شركات العائلة المالكة في قطر، اشترت حصة تضمن حق الإدارة في الشركة مقابل 27 مليون جنيه، ليصل استحواذ القطريين على "هندمارش" إلى 75 بالمائة على الأقل بحلول منتصف عام 2018، حيث دفع صندوق عائلة تميم 20 مليون جنيه استرليني للحصول على أحدث شريحة من أسهمه في سبتمبر الماضي، حسبما أظهرت وثائق الشركة بحسب "ذا تايمز".

ومع قرب تخارج القطريين من تملك الشرك، تتجه إدارة "هندمارش" إلى خفض الخسائر عن طريق تقليل التكاليف ووضع المزيد من التركيز على المبيعات عبر الإنترنت، في محاولة لإنقاذ العلامة التجارية من الخسائر التي تسببت فيها العائلة القطرية، إذ تسعى شركات الأسهم الخاصة والعلامات التجارية المنافسة إلى شراء الشركة التي لديها أكثر من 30 متجرًا.