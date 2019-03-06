شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: مستمرون في دعم العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (لندن)أكد وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت اليوم (الأربعاء)، استمرار بريطانيا في دعمها للعقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وكل من يدعم أعماله القمعية ضد الشعب السوري.
ورحب الوزير البريطاني من خلال بيان بثته الخارجية البريطانية بإضافة سبعة وزراء جدد من الحكومة السورية على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي.
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