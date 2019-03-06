الدفاع الروسية: رصد 33 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظتي (اللاذقية وإدلب)، بينما رصد الجانب التركي 28 انتهاكا في محافظات (اللاذقية وحلب وحماة وإدلب).

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء 6 مارس، أن مركز المصالحة الروسي في سوريا نفذ 2076 عملية إنسانية، تم من خلالها إيصال مساعدات إنسانية بإجمالي وزن 3290.48 طن، مضيفة أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات خلال الفترة السابق ذكرها بشأن انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

أشارت إلى أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا بلغ 2518 مركزا، مؤكدة أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، والذي يبلغ حاليا 234 فصيلا.

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