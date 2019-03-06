كارلوس غصن يخرج من السجن في طوكيو بكفالة

اسماء السيد - خرج الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو كارلوس غصن بكفالة الأربعاء من السجن في اليابان على ما أفادت وكالة فرانس برس، بعد اعتقاله أكثر من مئة يوم لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

"الخليج 365": خرج غصن من السجن في شمال طوكيو محاطًا بحراس، وهو يضع كمّامة بيضاء على وجهه ونظارات، قبل أن يصعد في سيارة أمام عدسات عشرات المصورين.

دفع كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو الأربعاء كفالة بقيمة 8 ملايين يورو طلبتها محكمة طوكيو، وبات مستعدًا للخروج من السجن في العاصمة اليابانية، حيث أمضى أكثر من مئة يوم.

وكانت محكمة طوكيو وافقت الثلاثاء على الإفراج بكفالة وبشروط صارمة عن كارلوس غصن، المتهم بارتكاب مخالفات مالية، بعدما رفض قاضٍ ليل الثلاثاء الأربعاء طعنًا قدمته النيابة في هذا القرار.

حالة نادرة

وأكد كارلوس غصن في بيان عند تلقيه القرار الثلاثاء أنه "بريء"، وينوي "الدفاع بقوة" عن نفسه في مواجهة اتهامات "لا أساس لها". نظريًا، يمكن للنيابة العامة توقيفه مجددًا لاتهامات أخرى.

تجمع عشرات الصحافيين اعتبارًا من فجر الأربعاء أمام السجن، فيما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس أفرادًا من عائلته يدخلونه.

وأعلنت محكمة طوكيو الأربعاء أنه تم دفع الكفالة البالغة قيمتها مليار ين نقدًا، ما يمهد الطريق أمام الإفراج عنه.

ومن النادر جدًا في اليابان أن يتم الإفراج عن شخص متهم باستغلال الثقة، قبل أن يتم تحديد موعد محاكمته أو حتى قبل أن تبدأ. ويقول خبراء إن محامي غصن الجديد قدم كما يبدو ضمانات أقنعت القاضي بأن قطب قطاع السيارات الفرنسي- اللبناني-البرازيلي لن يكون قادرًا إطلاقًا على إتلاف أدلة أو مغادرة البلاد.

اتصالات محدودة ومراقبة

بهدف نيل موافقة القاضي، اقترح المحامي الجديد جونيشيرو هيروناكا، الذي حل محل المحامي السابق موتوناري أوتسورو، قبل أقل من شهر، أن يوضع موكله تحت رقابة كاميرات، وأن يسلم وسائل اتصال محدودة مع الخارج.

غصن متهم بعدم التصريح الكامل عمّا تقاضاه بين عامي 2010 و2018، حيث إن هناك 9.23 مليارات ين (74 مليون يورو) لم يصرح عنها، حسب ما ورد في التقارير التي سلمتها نيسان إلى سلطات البورصة. وهو متهم أيضًا باستغلال الثقة.

وقد دان في مقابلة مع فرانس برس في نهاية يناير توقيفه لفترة طويلة، معتبرًا أنه إجراء "غير عادي" في "أي ديموقراطية أخرى".

ورأى أنه ضحية "مؤامرة" دبّرتها نيسان لإفشال مشروع التقارب مع رينو.

