الحكومة الألمانية تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية آذار

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، أن "الحكومة الألمانية قررت تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية شهر آذار الحالي".
وكان من المقرر في الأساس أن تنتهي مهلة الحظر في التاسع من هذا الشهر.
وكانت الحكومة الألمانية قررت وقف تصدير أسلحة للسعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
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