الرئيس عون: الاصلاحات بدأت ولبنان ملتزم بما اتفق عليه في سيدر

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في تصريح له بعد لقائه وزير الدولة في الخارجية الألمانية نليز انين أن "الاقتصاد واستكمال مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين من اولويات الحكومة"، مشيرا الى ان "الاصلاحات بدأت ولبنان ملتزم بما اتفق عليه في سيدر".

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