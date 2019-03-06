فوز عقيص وعمار والصايغ وعطالله والجسر وبقردونيان وحنكش كأعضاء أصيلين بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء

فاز كل من النواب جورج عقيص (65 صوتا) وعلي عمار (100 صوت) وفيصل الصايغ (105 أصوات) وجورج عطالله (97 صوتا) وسمير الجسر (97 صوتا) وأغوب بقردونيان (95 صوتا) بعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كأعضاء أصيلين. من ثم أعلن كل من النواب بولا يعقوبيان وعلي درويش وألبير منصور انسحابهم وفاز بالتزكية الياس حنكش. كما بوشر العمل بجدول الأعمال.

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