مسؤول إيراني: فيلق القدس هو من دعا الأسد إلى طهران

أكد نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني أن "فيلق القدس هو من دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، والرئيس الإيراني حسن روحاني كان على علم بزيارة الأسد لكن يبدو أنه غفل عن إبلاغ وزير الخارجية محمد جواد ظريف وهذا الأمر يعود للحكومة".

وللفت قاني إلى أن "زيارة الأسد إلى طهران كانت مهمة حساسة ومن كان ينبغي أن يعلم بها أعلمناه، ومن كان لا ينبغي أن يعلم بها، لم نعلمه"، مشيراً إلى أن "هناك خلافات كثيرة في وجهات النظر بين الحكومة و"فيلق القدس"، لكن في النهاية هذه الحكومة حكومتنا وماء وجهها من ماء وجهنا ونحن نعمل مع جميع أعضائها".

شودد على أن "قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، صديق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و"فيلق القدس" يقف إلى جانب الحكومة الإيرانية".

وقدم ظريف، استقالته من منصبه، قبل أن يستأنف نشاطه الدبلوماسي، بعدما تلقى رسالة روحاني، التي أكد فيها رفضه قبول الاستقالة.