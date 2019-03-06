أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بـ"بدء انتخاب النواب الأعضاء الأصيلين للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، خلال الجلسة العامة، بعد فوز الأعضاء الرديفين بالتزكية".
وألأوضحت أنّه "ترشّح لانتخاب 7 أعضاء، كلّ من النواب: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطالله، ألبير منصور، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، علي درويش، بولا يعقوبيان والياس حنكش".
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