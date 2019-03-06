لاريجاني: الأميركيون كان لديهم العديد من المخططات ضد إيران لكنها لم تنجح

أكّد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أنّ "الأميركيين كان لديهم العديد من المخطّطات ضدّ إيران، إلّا أنّ أيًّا منها لم تنجح"، مشدّدًا على أنّ "الشعب الإيراني يتحلّى بالوعي واليقظة، وهذا هو الشيء الّذي منع من تحقّق مآرب الأميركيين".
وركّز لدى استقباله أعضاء الهيئة الرئاسية لغرفة النقابات وتعبئة النقابات في البلاد، على "أهمية اقتصاد السوق ودوره الهام في اقتصاد البلاد"، مبيّنًا أنّ "تفويض الاقتصاد إلى المواطنين هو من أهمّ السياسات العامة للبلد". ودعا إلى "مساهمة النقابات في اتخاذ القرارات العامة في إيران".
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