روحاني: طلبت من خامنئي أن يقود البلاد في ظل ظروف الحرب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "إيران تخوض حرباً اقتصادية ونفسية مع أميركا وحلفائها، هدفهم هو تغيير النظام، ولكننا لن نسمح بذلك إذ أن أمتنا وقيادتنا موحدة ضد أعدائنا".

وفي كلمة بإقليم جيلان الشمالي، أوضح "أنني قلت للمرشد علي خامنئي إن الظروف التي نعيشها هي ظروف حرب والبلاد بحاجة لقائد يقود جبهة الحرب مع العدو، وطلبت منه أن يقود هذه الحرب لتكون الحكومة والشعب من خلفه، فقال لي إن الظروف ظروف حرب، ونحن بحاجة لقائد لجبهة الحرب، والقائد هو رئيس الجمهورية".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها ضد إيران، رغم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب العقوبات"، معتبراً أن "العدو لم ينجح في إيجاد إجماع في العالم ضد إيران".