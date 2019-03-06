لافروف: أميركا بحاجة لمخيم "الركبان" لتبرير وجودها غير القانوني بسوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الموقف الأميركي من مخيم الركبان للاجئين في سوريا يوحي بأن الإدارة الأميركية بحاجة إلى تبرير وجودها غير القانوني في المنطقة".

ولفت إلى أن "روسيا تسائلت كيف يجري تزويد الجيش الأميركي بكل ما هو ضروري في الأراضي في منطقة المخيم، واتضح أن الجيش الأميركي يتزويد بالإمدادات من الخارج، من العراق أو الأردن. وإذا كانت قلقة جدا على المدنيين الذين يعيشون في وضع صعب جدا في مخيم "الركبان"، فمن المحتمل أيضا أنه يمكنهم تزويد اللاجئين هناك بكل ما يحتاجون إليه، وليس من خلال أفراد العصابات الذين يسيطرون على منطقة التنف".

وأوضح لافروف أن ""حقيقة أن الأميركيين في حاجة فقط إلى قافلة إنسانية من دمشق، وأنهم لا يسمحون للناس بالخروج، في واقع الأمر، ويحتجزونهم كرهائن، يقود إلى التفكير بشيئ واحد غير سارة ، وهو أن الأميركيين يحتاجون إلى مخيم اللاجئين هذا من أجل مواصلة تبرير وجودهم العسكري غير القانوني هناك".

وأكد لافروف أنه "تم إجراء استطلاع في المخيم و95 بالمئة من الأشخاص هناك قالوا إنهم يريدون العودة طواعية إلى منازلهم، ووفقا للوزير، فإن الحكومة السورية أعلنت أنها ستساهم بشكل فعال في تجهيز المناطق التي لها علاقة بعودة اللاجئين".