المرصد السوري: الجيش السوري يقصف مناطق سريان الهدنة الروسية التركية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أنه رصد ضربات صاروخية من الطائرات الحربية للجيش السوري طالت مناطق في مدينة خان شيخون الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب.

وأوضح أن الجيش السوري استهدف أماكن في منطقة شير مغار على بعد مئات الأمتار من نقطة المراقبة التركية.