إضراب في المطار الرئيسي بكينيا وتعطل الرحلات الجوية

ذكرت وسائل إعلام كينية أن "إضرابا تسبب في توقف حركة الطيران في المطار الدولي الرئيسي في كينيا اليوم وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية عن تعطل الرحلات الجوية".

وأضافت الشركة في بيان انه "جرى إبلاغ مسافري الرحلات الجوية بعد الساعة 11 صباحا بعدم التوجه إلى المطار لحين إشعار آخر".