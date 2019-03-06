قوات سوريا الديمقراطية: إجلاء 2000 شخص من الباغوز شرق سوريا اليوم

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن إجلاء 2000 شخص من الباغوز شرق سوريا اليوم. يذكر أن الباغور هي آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا وتقع عند آخر نقطة لنهر الفرات قبل الحدود مع العراق وتتبع لمحافظة دير الزور.

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