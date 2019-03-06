أكد رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح أن "الجيش مستعد لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب حقه بالانتخاب".
ولفت إلى أن "الجيش الجزائري يعي التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا ويدرك أبعاد ما يجري حولنا".
وشدد صالح على أن "الجيش الجزائري يعي الأخطار والتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها"، مشيراً إلى أن "الجيش سيعرف كيف يكون على مستوى المسؤولية في كافة الظروف والأحوال".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الجزائري: الجيش مستعد لتوفير الظروف التي تكفل للشعب حقه بالانتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.