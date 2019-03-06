رئيس الأركان الجزائري: الجيش مستعد لتوفير الظروف التي تكفل للشعب حقه بالانتخاب

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح أن "الجيش مستعد لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب حقه بالانتخاب".

ولفت إلى أن "الجيش الجزائري يعي التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا ويدرك أبعاد ما يجري حولنا".

وشدد صالح على أن "الجيش الجزائري يعي الأخطار والتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها"، مشيراً إلى أن "الجيش سيعرف كيف يكون على مستوى المسؤولية في كافة الظروف والأحوال".