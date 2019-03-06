التحالف العربي: مجموع انتهاكات الحوثيين لاتفاق السويد بلغ 1959 انتهاكا

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان، أن "مجموع انتهاكات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لاتفاق السويد بلغ 1959 منذ بداية تطبيق الاتفاق".

ولفت التحالف إلى أنه "تم تسجيل 22 خرقا لاتفاق السويد قامت بها ميليشيات الحوثي في الحديدة خلال 24 ساعة".