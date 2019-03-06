محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض طعن حماس بحق إدراج الحركة على لائحة الإرهاب

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي طعنا قدمته حركة "حماس" على قرار إدراج الحركة على لائحة الإرهاب الأوروبية. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر وضع قناة "الأقصى" على قائمة الإرهاب بسبب ما أسماه "استخدام حماس للقناة من أجل التجنيد".

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