أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بـ"فوز النواب رلى الطبش وسليم عون وعلي عسيران، بالتزكية كأعضاء رديفين للمجس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فوز رولا الطبش وسليم عون وعلي عسيران كأعضاء رديفين للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.