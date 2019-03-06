الاسمر قدم مذكرة بمطالب العمال المياومين الى وزيرة الطاقة

عقد في مقر الاتحاد العمالي العام، اجتماع موسع مع لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، ترأسه رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في حضور نائب الرئيس حسن فقيه.
وبعد عرض آخر المستجدات في موضوع العمال المياومين من مختلف النواحي، قرر المجتمعون وضع مذكرة بالمطالب الأساسية العالقة للعمال المياومين مع وزارة الطاقة والمياه بهدف تقديمها للوزيرة ومناقشتها في أول اجتماع معها.
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