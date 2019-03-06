قليموس: من حق السنيورة الدفاع عن نفسه ونرفض تطييف الموضوع

أكد رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس أن "المسيحيين العلمانيين بمعظمهم يوافقون على قانون موحد للاحوال الشخصية وبالتحديد الزواج المدني"، لافتا الى ان "الكنيسة ترفض مبدأ القانون الاختياري وهي مع قانون الزامي للزواج المدني ومع تكريس الزواج في الكنيسة لانه سر من الاسرار"، موضحا ان "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قالها بوضوح وهذا الامر الوحيد الذي يؤمن هدف الزواج المدني وهو الانصهار الوطني بين كل مكونات الوطن".وفي حديث تلفزيوني أكد قليموس أنه مع الحوار في موضوع الزواج المدني ورئيس الحكومة سعد الحريري اكد في وقت سابق انه يؤيده".

وحول موضوع مكافحة الفساد راى قليموس أن "المشكلة في لبنان هي ان التهم التي توجه الى شخص ما يتم تظهيرها على انها موجهة ضد طائفته او مذهبه"، لافتا الى "التقرير الذي سلمه النائب فضل الله الى النيابة العامة المالية ورد عليه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة"، مضيفا:" من حق السنيورة ان يدافع عن الحقبة التي تولى ادارتها ولكن بعد ذلك خرجت اصوات تعتبر ان هذا الاستهداف موجه ضد الطائفة السنية وانا ارفض هذا الكلام"، مضيفا:"كنت اتمنى على المفتي عبد اللطيف دريان ان لا يخوض في هذه المسألة".