اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط في تصريح له، الى "الزيارة الودية لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى دايفيد ستارفيلد برفقة السفيرة الاميركية في لبنان اليزابت ريشارد"، ولفت الى انه "من جملة ما جرى النقاش حوله اهمية حماية النازحين من عودة قسرية بلا ضمانات، واهمية الشروع في عملية الاصلاح ابتداء من قطاع الكهرباء".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: ناقشت مع ساتيرفيلد اهمية حماية النازحين من عودة قسرية بلا ضمانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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