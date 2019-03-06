الحريري: الحكومة ستقدم مشروع قانون الموازنة خلال 3 اشهر

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري اثناء مناقشة اقتراح قانون الرامي الى الاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية نهاية صدور قاون موازنة الـ 2019 في مجلس النواب أن "الحكومة ستقدم مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب في مهلة 3 اشهر"، مشيرا الى ان "التأخير هو مسؤولية سياسية بحتة والسبب ان الحكومة تأخرت حتى تشكلت".

من جهته اشار وزير المال علي حسن خليل الى انه "من المفترض ان تستغرق الموازنة في الحكومة شهر ونصف وشهر ونصف في مجلس النواب اي قبل نهاية الدورة العادية للمجلس".