الرئيس عون استقبل سفير لبنان في اليابان وبحث معه قضية كارلوس غصن

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفير لبنان في اليابان نضال يحيى وبحث معه تطورات قضية الرئيس السابق لمجموعتي "نيسان" و"رينو" كارلوس غصن والعلاقات بين البلدين.

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