زاسبيكين: زيارة عون لروسيا فرصة لزيادة البحث مع بوتين بمختلف المجالات

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أنه "منذ تشكيل الحكومة السابقة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري بدأنا الحوار حول المشاريع في مجالات الطاقة السياحة"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نصل هذا الحوار وزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روسيا فرصة لزيادة البحث في هذه المجالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وخلال حديث تلفوزيوني، لفت إلى أنه "لا يوجد لدى روسيا أوهام بالنسبة للسيطرة أو النفوذ وعلينا أن نكون واقعيين، إذ إن روسيا لا تريد المنافسة، ففي حال كان هناك فرصة لتعاون لبنان مع أوروبا فليكن".

وشدد زاسبيكين على أن "روسيا تريد التعاون على مختلف المستويات"، معتبراً "أننا نرى من الأميركيين منافسة غير عادلة على الإطلاق من خلال العقوبات وغيرها".