انين: مستمرون بدعم لبنان والمشاركة في القوة البحرية في "اليونيفيل"

أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الالماني نيلز انين في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ان "المانيا مستمرة بدعم لبنان والمشاركة في القوة البحرية في "اليونيفيل".

وبعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل، اشار نيلز الى اننا "على استعداد لمواصلة هذا التعاون على صعيد "اليونيفيل" وعلى المستويات السياسية، وتلك المتعلقة بالوضع الاقليمي. وشددت على اننا مسرورون لولادة الحكومة وتناولنا المشاريع التي يمكن تنفيذها في لبنان والمتصلة بتطبيق اتفاق "سيدر" ونأمل كمجتمع دولي ان نساهم في ازدهار لبنان".

وعن عودة النازحين، اثنى نيلز على "استضافة لبنان الاستثنائية لهم نظرا للكثافة السكانية"، وقال: "كما ان المانيا تستضيف عددا من اللاجئين السوريين، لذا لدينا مشاورات وثيقة حول هذا الموضوع، ونريد ان نرى الظروف في سوريا مواتية للسوريين لاتخاذ قرار العودة. والقواعد الدولية واضحة جدا في هذا الخصوص، ونحن سنعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان ان يتحمل الرئيس السوري بشار الاسد، هذه المسؤولية وان الظروف متوفرة ولا اظن انها كذلك الآن".