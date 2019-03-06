باسيل بحث مع آنين أزمة النازحين واستقبل القناعي وزوارا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة في الخارجية الالمانية نيلز آنين يرافقه سفير المانيا جورج بيرغلين، وتم البحث في برنامج الحكومة والتحديات الاقتصادية.واجرى الجانبان جولة افق حول الاوضاع السياسية في المنطقة بما ذلك ازمة النازحين.

واستقبل الوزير باسيل، سفير الكويت عبد العال القناعي في زيارة تهنئة بتشكيل الحكومة، وجرى البحث في الاوضاع في المنطقة.

كما بحث الوزير باسيل مع رئيس "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" يحيى قصعة، التحديات التي تواجه الجمعية وسبل تطوير "الفرانشايز" لايصاله الى العالم واستضافة لبنان المجلس العالمي ل"الفرانشايز" في العام 2020 ومشاركة الجمعية في معرض "الفرنشايز" في باريس الشهر المقبل.