انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

بدأت اليوم الأربعاء بالقاهرة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية رقم 151 وذلك برئاسة وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.

ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بالإضافة إلى مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري، ومن بين بنود المجلس مناقشة تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد" 150-151" .

كما يتضمن مشروع جدول أعمال وزراء الخارجية العرب " القضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي"، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

ويستعرض وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات حول "التضامن مع لبنان" و"تطورات الوضع في سوريا" و"تطورات الوضع في ليبيا" و" تطورات الوضع في اليمن و"التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" و"مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم" و"العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية".