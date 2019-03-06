فائز السراج يكشف عن اسرار لقائه بالمشير خليفة حفتر في الامارات

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنه أكد خلال لقائه خليفة حفتر في الإمارات؛ على مدنية الدولة ورفض الحل العسكري، ووقف خطاب التحريض.

وأضاف السراج خلال لقائه عمداء بلديات المنطقة الغربية بطرابلس مساء الثلاثاء، أن هناك مغالطات تم تداولها حول اللقاء، وأن اجتماعاتهم بمختلف الأطراف الدولية أو المحلية جاءت بسبب تدخل وتنافس إقليمي وأوروبي على الملف الليبي، وفق تعبيره